Back to school

First Baptist Church of Norman Park will hold a Community Back to School Bash 4-7 p.m. Sunday, Aug. 13. Activities will include a water slide, a bounce house, hot dogs and Sno Cones. Message the church on Facebook with any questions.

Lunch & Learn

The Moultrie-Colquitt County Chamber of Commerce will host a Lunch & Learn event noon to 1 p.m. Sept. 27 at the chamber, 116 First Ave. S.E.

The topic will be “Preparing for Retirement and Social Security.”

The event is free but seating is limited, so pre-registration is required by Sept. 20. Contact the chamber at (229) 985-2131 to reserve a place.

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