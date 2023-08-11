THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
626 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
DALE HENRY HOUSTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN COLQUITT
COOK IRWIN TIFT
TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DOUGHERTY EARLY LEE
MILLER MITCHELL QUITMAN
RANDOLPH TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE,
ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ADEL, ALBANY, ALFORDS, ARLINGTON,
ASBURY, ASHBURN, ASHTON, BABCOCK, BAGBY STATE PARK, BANNOCKBURN,
BARNEYVILLE, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE, BERRIEN CO A/P,
BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BOWENS MILL, BOYKIN,
BRANCHVILLE, BROWNS CROSSROADS, CAMILLA, CENTERVILLE, CHULA,
CLARKS MILL, COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P,
COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, CROSSROADS,
CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P,
DAYS CROSSROADS, DICKEY, DILL, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL,
EARLY CO A/P, EAST ALBANY, EDISON, ELMODEL WMA, ENTERPRISE,
EWELL, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORRESTER,
FORT GAINES, FORT RUCKER, GAMMAGE, GEORGETOWN, GORDY, GRAVES,
GREGGS, HARDING, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEADLAND,
HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HOBBY, HOGGARD MILL, IRWINVILLE,
ISABELLA, IVEYS MILL, JONES CROSSING, LACONTE, LAWRENCEVILLE,
LEESBURG, LOCKETT CROSSING, MABSON, MASSEE, MAYHAW, MILFORD,
MITCHELL CO A/P, MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE,
MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NASHVILLE, NEWTON, OCILLA, OZARK,
PALMYRA, PECAN, PELHAM, PETERSON HILL, PINE VALLEY, PRETORIA,
QUEENSLAND, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICKS PLACE,
SCREAMER, SHIVERS MILL, SMITHVILLE, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P,
SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, SUNSWEET,
SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TIFTON, TURNER CITY, UNION, WALKER,
WATERLOO, WEBER, WESTWOOD, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, WORTH,
AND YEOMANS.
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