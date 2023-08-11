Carr enrolls at Palmer College of Chiropractic

DAVENPORT, Iowa — Cameron Carr of Moultrie, Ga., has been accepted for enrollment for the 2023 summer trimester in the Doctor of Chiropractic degree program at Palmer College of Chiropractic's Florida Campus in Port Orange, Fla.

Palmer College of Chiropractic, the first and largest college in the chiropractic profession, has campuses in Davenport, Iowa; San Jose, Calif.; and Port Orange, Fla.

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