Betsy Ross

The John Benning Chapter of the National Society Daughters of the American Revolution presented Betsy Ross and her sewing circle at the Colquitt County Courthouse Annex Wednesday in honor of Flag Day. Portraying the seamstresses are, from left, Gail Thompson as Betsy Ross, Charlotte Dempsey, Nancy Coleman, Suzanne Leimer and Jean Gay. Standing behind them is Thomas Coleman, portraying Robert Morris, a companion to Gen. George Washington who financed much of the American Revolution. The seamstresses demonstrated how to cut the five-pointed stars used in the flag. Activity sheets for children and copies of the Flag Code were available.

 By Kevin C. Hall kevin.hall@gaflnews.com

MOULTRIE — The John Benning Chapter of the National Society Daughters of the American Revolution presented Betsy Ross and her sewing circle at the Colquitt County Courthouse Annex Wednesday in honor of Flag Day.

Portraying the seamstresses are, from left, Gail Thompson as Betsy Ross, Charlotte Dempsey, Nancy Coleman, Suzanne Leimer and Jean Gay.

Standing behind them is Thomas Coleman, portraying Robert Morris, a companion to Gen. George Washington who financed much of the American Revolution.

The seamstresses demonstrated how to cut the five-pointed stars used in the flag. Activity sheets for children and copies of the Flag Code were available.

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