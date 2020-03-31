Action Recommended: Take shelter in place or per instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN COLQUITT COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... SOUTHWESTERN TIFT COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... SOUTHEASTERN WORTH COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... * UNTIL 245 PM EDT. * AT 209 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR DOERUN, OR 7 MILES NORTHWEST OF MOULTRIE, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MOULTRIE, SYLVESTER, TIFTON, OMEGA, NORMAN PARK, POULAN, TY TY, SCHLEY, SUMNER, MINTON, ELDORADO, SCOOTERVILLE, TEMPY, POWELLTOWN, SIGSBEE, FENDER, CROSLAND AND NEW ELM. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 400 PM EDT FOR SOUTH CENTRAL GEORGIA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. && TORNADO...POSSIBLE; HAIL...<.75IN; WIND...60MPH
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Action Recommended: Take shelter in place or per instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... DECATUR COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... GRADY COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... SOUTHEASTERN MILLER COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... DOUGHERTY COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... MITCHELL COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... LEE COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... BAKER COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... SOUTHEASTERN CALHOUN COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... NORTHEASTERN SEMINOLE COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... NORTHWESTERN COLQUITT COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... SOUTHEASTERN TERRELL COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... WORTH COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... * UNTIL 245 PM EDT. * AT 143 PM EDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM LESLIE TO 7 MILES NORTH OF COLQUITT TO 10 MILES SOUTHEAST OF ASHFORD, MOVING EAST AT 70 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... NEWTON, ALBANY, PELHAM, PUTNEY, BAINBRIDGE, LEESBURG, CAIRO, CAMILLA, SYLVESTER, BACONTON, DOERUN, SMITHVILLE, WHIGHAM, EAST ALBANY, MARINE CORPS LOGISTICS BASE, WEST BAINBRIDGE, TURNER CITY, WALKER, ATTAPULGUS AND WARWICK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 400 PM EDT FOR SOUTH CENTRAL AND SOUTHWESTERN GEORGIA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. && TORNADO...POSSIBLE; HAIL...<.75IN; WIND...60MPH
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Tornado Watch
Action Recommended: Attend to information sources as described in the instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
TORNADO WATCH 77 REMAINS VALID UNTIL 4 PM EDT /3 PM CDT/ THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LEON LIBERTY IN OF PANHANDLE THE FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BEN HILL COLQUITT IRWIN THOMAS TIFT TURNER WORTH IN SOUTHWEST GEORGIA BAKER CALHOUN DECATUR DOUGHERTY EARLY GRADY LEE MILLER MITCHELL RANDOLPH SEMINOLE TERRELL THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABE SPRINGS, ALBANY, ALFORDS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ARLINGTON, ASHBURN, ASHTON, AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BEACHTON, BELLVIEW, BENEVOLENCE, BENNETT, BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BOWENS MILL, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROWNTOWN, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA, CLARKS MILL, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTON, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALKEITH, DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DICKEY, DILLON, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, ENTERPRISE, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FIVE POINTS, FORRESTER, FRINK, GAMMAGE, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GRAVES, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HARTFORD, HAWKINSTOWN, HEROD, HOBBY, HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MACLAY STATE GARDENS, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OAK GROVE, OCILLA, ODENA, ORANGE HILL, PALMYRA, PANAMA CITY, PASCO, PELHAM, PETERSON HILL, PINE PARK, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY, WALKER, WATERLOO, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WORTH, AND YEOMANS.
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Wind Advisory
Action Recommended: Execute a pre-planned activity identified in the instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
...WIND ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 11 AM EDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING... * TIMING...EARLY TUESDAY AFTERNOON INTO THE EVENING. * WINDS...SOUTHWEST 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH. * IMPACTS...TENTS AND OTHER TEMPORARY OUTDOOR STRUCTURES THAT ARE VULNERABLE TO THESE TYPES OF WINDS COULD BE COMPROMISED. DAMAGE TO TREE LIMBS COULD LEAD TO ISOLATED POWER OUTAGES. LOOSE OBJECTS COULD ALSO BE BLOWN ABOUT IF NOT PROPERLY SECURED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WIND ADVISORY MEANS THAT SUSTAINED WINDS OF 26 TO 39 MPH WITH GUSTS OF 40 TO 57 MPH ARE EXPECTED. WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION. &&
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