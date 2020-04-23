Action Recommended: Take shelter in place or per instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN JACKSON COUNTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA... DECATUR COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... GRADY COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... MILLER COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... SOUTHEASTERN DOUGHERTY COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... MITCHELL COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... BAKER COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... NORTHWESTERN THOMAS COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... EAST CENTRAL EARLY COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... SEMINOLE COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... WESTERN COLQUITT COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... SOUTHERN WORTH COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... * UNTIL 1245 PM EDT/1145 AM CDT/. * AT 1140 AM EDT/1040 AM CDT/, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 6 MILES WEST OF NEWTON TO 8 MILES NORTH OF WEST BAINBRIDGE TO 12 MILES NORTHWEST OF CHATTAHOOCHEE, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... COLQUITT, NEWTON, MOULTRIE, THOMASVILLE, PELHAM, BAINBRIDGE, DONALSONVILLE, CAIRO, CAMILLA, BACONTON, DOERUN, OCHLOCKNEE, COOLIDGE, WHIGHAM, RIVERSIDE, WEST BAINBRIDGE, SCHLEY, FUNSTON, ATTAPULGUS AND SALE CITY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 PM EDT/100 PM CDT/ FOR THE PANHANDLE OF FLORIDA. A TORNADO WATCH ALSO REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT/400 PM CDT/ FOR SOUTH CENTRAL AND SOUTHWESTERN GEORGIA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS SITUATION. THESE STORMS ARE PRODUCING WIDESPREAD WIND DAMAGE. SEEK SHELTER NOW INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM WINDOWS! && TORNADO...POSSIBLE; HAIL...1.00IN; WIND...70MPH
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