Action Recommended: Take shelter in place or per instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 300 AM EDT/200 AM CDT/ FOR EAST CENTRAL JACKSON...NORTHERN GADSDEN...NORTH CENTRAL LEON...DECATUR...SOUTHWESTERN COOK...GRADY...SOUTHEASTERN MITCHELL...THOMAS...NORTHWESTERN BROOKS...SOUTHEASTERN SEMINOLE AND SOUTHERN COLQUITT COUNTIES... AT 248 AM EDT/148 AM CDT/, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 7 MILES SOUTHEAST OF NORMAN PARK TO NEAR COOLIDGE TO 6 MILES SOUTHEAST OF CAIRO TO 7 MILES NORTHEAST OF HAVANA, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... BAINBRIDGE, MOULTRIE, THOMASVILLE, HAVANA, CAIRO, PELHAM, ADEL, TALLAHASSEE, SPARKS, OCHLOCKNEE, PAVO, COOLIDGE, WHIGHAM, WEST BAINBRIDGE, CHATTAHOOCHEE, RIVERSIDE, BERLIN, FUNSTON, ATTAPULGUS AND BARWICK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 AM EDT/600 AM CDT/ FOR BIG BEND AND THE PANHANDLE OF FLORIDA...AND SOUTH CENTRAL AND SOUTHWESTERN GEORGIA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. INTENSE THUNDERSTORM LINES CAN PRODUCE BRIEF TORNADOES AND WIDESPREAD SIGNIFICANT WIND DAMAGE. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY LIKELY, IT IS BEST TO MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS MAY CAUSE SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE. && TORNADO...POSSIBLE; HAIL...<.75IN; WIND...70MPH
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.