Action Recommended: Take shelter in place or per instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTH CENTRAL LEON COUNTY IN BIG BEND FLORIDA... EAST CENTRAL JACKSON COUNTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA... NORTHERN GADSDEN COUNTY IN BIG BEND FLORIDA... SOUTHERN MITCHELL COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... SOUTHEASTERN SEMINOLE COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... SOUTHERN COLQUITT COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... DECATUR COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... SOUTHWESTERN COOK COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... GRADY COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... SOUTHEASTERN MILLER COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... SOUTH CENTRAL BAKER COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... THOMAS COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... NORTHWESTERN BROOKS COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... * UNTIL 300 AM EDT/200 AM CDT/. * AT 152 AM EDT/1252 AM CDT/, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 8 MILES SOUTH OF NEWTON TO NEAR WEST BAINBRIDGE TO 9 MILES NORTH OF CHATTAHOOCHEE TO 12 MILES EAST OF MARIANNA, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MOULTRIE, THOMASVILLE, HAVANA, PELHAM, BAINBRIDGE, CAIRO, CAMILLA, ADEL, TALLAHASSEE, SPARKS, OCHLOCKNEE, PAVO, COOLIDGE, WHIGHAM, CHATTAHOOCHEE, RIVERSIDE, WEST BAINBRIDGE, SNEADS, GRAND RIDGE AND BERLIN. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 AM EDT/600 AM CDT/ FOR BIG BEND AND THE PANHANDLE OF FLORIDA...AND SOUTH CENTRAL AND SOUTHWESTERN GEORGIA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. INTENSE THUNDERSTORM LINES CAN PRODUCE BRIEF TORNADOES AND WIDESPREAD SIGNIFICANT WIND DAMAGE. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY LIKELY, IT IS BEST TO MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS MAY CAUSE SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE. && TORNADO...POSSIBLE; HAIL...<.75IN; WIND...70MPH
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.