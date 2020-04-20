Action Recommended: Take shelter in place or per instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WESTERN IRWIN COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... NORTHWESTERN BERRIEN COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... NORTHERN MITCHELL COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... LEE COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... SOUTHEASTERN CALHOUN COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... NORTHERN COLQUITT COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... TIFT COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... NORTHWESTERN BEN HILL COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... WORTH COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... NORTHEASTERN MILLER COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... TURNER COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... DOUGHERTY COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... BAKER COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... EASTERN TERRELL COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... * UNTIL 245 AM EDT. * AT 138 AM EDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR PLAINS TO 8 MILES EAST OF LEARY TO 7 MILES WEST OF NEWTON, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... NEWTON, TIFTON, ALBANY, DAWSON, PUTNEY, ASHBURN, SYLVESTER, LEESBURG, CAMILLA, MOULTRIE, SPARKS, OMEGA, NORMAN PARK, BACONTON, LENOX, POULAN, DOERUN, TY TY, SMITHVILLE AND PHILLIPSBURG. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 AM EDT FOR SOUTH CENTRAL AND SOUTHWESTERN GEORGIA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE ARE POTENTIALLY DEADLY STORMS. SEEK SHELTER IN AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A WELL-BUILT STRUCTURE. ABANDON VEHICLES IN SEARCH OF A MORE SUBSTANTIAL PERMANENT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS. && TORNADO...POSSIBLE; HAIL...<.75IN; WIND...70MPH
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