Action Recommended: Take shelter in place or per instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 345 AM EDT FOR COOK...IRWIN...BERRIEN...EASTERN TURNER...NORTHERN LANIER... NORTHEASTERN COLQUITT...TIFT...BEN HILL AND SOUTHEASTERN WORTH COUNTIES... AT 259 AM EDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 8 MILES SOUTHEAST OF ROCHELLE TO NEAR ENIGMA TO NEAR LENOX TO 9 MILES WEST OF SPARKS, MOVING EAST AT 35 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... TIFTON, NASHVILLE, MOULTRIE, ADEL, OCILLA, FITZGERALD, SPARKS, ENIGMA, OMEGA, NORMAN PARK, LENOX, ALAPAHA, PHILLIPSBURG, MYSTIC, UNIONVILLE, ELLENTON, REBECCA, REED BINGHAM STATE PARK, OSIERFIELD AND WATERLOO. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 AM EDT FOR SOUTH CENTRAL GEORGIA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. INTENSE THUNDERSTORM LINES CAN PRODUCE BRIEF TORNADOES AND WIDESPREAD SIGNIFICANT WIND DAMAGE. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY LIKELY, IT IS BEST TO MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS MAY CAUSE SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE. && HAIL...1.00IN; WIND...70MPH
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