Action Recommended: Take shelter in place or per instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... MITCHELL COUNTY IN SOUTHWESTERN GEORGIA... COLQUITT COUNTY IN SOUTH CENTRAL GEORGIA... * UNTIL 630 AM EDT. * AT 515 AM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER CAMILLA, MOVING EAST AT 55 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MOULTRIE, PELHAM, CAMILLA, OMEGA, NORMAN PARK, BACONTON, DOERUN, RIVERSIDE, SCHLEY, BERLIN, FUNSTON, SALE CITY, ELLENTON, FLINT, COTTON, SOUTH MOULTRIE, LESTER, SIGSBEE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P AND POPLAR ARBOR CHURCH. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 AM EDT FOR SOUTHWESTERN GEORGIA. A TORNADO WATCH ALSO REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 AM EDT FOR SOUTH CENTRAL GEORGIA. REMAIN ALERT FOR A POSSIBLE TORNADO! TORNADOES CAN DEVELOP QUICKLY FROM SEVERE THUNDERSTORMS. IF YOU SPOT A TORNADO GO AT ONCE INTO THE BASEMENT OR SMALL CENTRAL ROOM IN A STURDY STRUCTURE. TO REPORT SEVERE WEATHER, CONTACT YOUR NEAREST LAW ENFORCEMENT AGENCY. THEY WILL SEND YOUR REPORT TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE OFFICE IN TALLAHASSEE. && TORNADO...POSSIBLE; HAIL...<.75IN; WIND...60MPH
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