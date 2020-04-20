Action Recommended: Take shelter in place or per instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 AM EDT FOR NORTHWESTERN COOK...WESTERN IRWIN...NORTHWESTERN BERRIEN... TURNER...DOUGHERTY...NORTHERN MITCHELL...LEE...NORTHEASTERN BAKER... NORTHERN COLQUITT...TIFT...NORTHWESTERN BEN HILL AND WORTH COUNTIES... AT 214 AM EDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 6 MILES EAST OF DESOTO TO 6 MILES NORTHWEST OF DOERUN TO 7 MILES EAST OF CAMILLA, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... NEWTON, TIFTON, ALBANY, PUTNEY, ASHBURN, SYLVESTER, LEESBURG, CAMILLA, MOULTRIE, SPARKS, OMEGA, NORMAN PARK, BACONTON, LENOX, POULAN, DOERUN, TY TY, PHILLIPSBURG, UNIONVILLE AND EAST ALBANY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 AM EDT FOR SOUTH CENTRAL AND SOUTHWESTERN GEORGIA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. INTENSE THUNDERSTORM LINES CAN PRODUCE BRIEF TORNADOES AND WIDESPREAD SIGNIFICANT WIND DAMAGE. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY LIKELY, IT IS BEST TO MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS MAY CAUSE SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE. && TORNADO...POSSIBLE; HAIL...<.75IN; WIND...70MPH
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