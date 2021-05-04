Severe Thunderstorm Warning
Severe Thunderstorm Warning
GAC019-071-075-050345-
/O.NEW.KTAE.SV.W.0124.210505T0230Z-210505T0345Z/
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
Severe Thunderstorm Warning
National Weather Service Tallahassee FL
1030 PM EDT Tue May 4 2021
The National Weather Service in Tallahassee has issued a
* Severe Thunderstorm Warning for...
Cook County in south central Georgia...
Berrien County in south central Georgia...
Colquitt County in south central Georgia...
* Until 1145 PM EDT.
* At 1030 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line
extending from near Arabi to near Camilla, moving east at 65 mph.
HAZARD...60 mph wind gusts.
SOURCE...Radar indicated.
IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees.
* Locations impacted include...
Nashville, Moultrie, Adel, Sparks, Omega, Ray City, Norman Park,
Lenox, Doerun, Riverside, Schley, Berlin, Funston, Cecil, Ellenton,
Reed Bingham State Park, New Lois, Massee, Greggs and Flat Ford.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
To report severe weather, contact your nearest law enforcement
agency. They will send your report to the National Weather Service
office in Tallahassee.
&&
LAT...LON 3115 8304 3115 8316 3103 8320 3103 8347
3108 8357 3103 8357 3104 8400 3134 8400
3132 8372 3133 8371 3133 8346 3135 8337
3135 8309 3128 8304 3121 8305
TIME...MOT...LOC 0230Z 268DEG 56KT 3178 8370 3126 8424
HAIL...<.75IN
WIND...60MPH
$$
42-DVD
Severe Thunderstorm Watch
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 151
NATIONAL WEATHER SERVICE TALLAHASSEE FL
1019 PM EDT TUE MAY 4 2021
ALC061-067-069-FLC005-013-037-039-045-059-063-073-077-129-131-133-
GAC007-037-061-071-087-095-099-131-177-201-205-239-243-253-273-
275-277-287-321-050500-
/O.CON.KTAE.SV.A.0151.000000T0000Z-210505T0500Z/
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 151 REMAINS VALID UNTIL 1 AM EDT
/MIDNIGHT CDT/ WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
GENEVA HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN LEON
LIBERTY WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
BAY CALHOUN GULF
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
COLQUITT THOMAS TIFT
TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL QUITMAN RANDOLPH
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,
ABE SPRINGS, ALBANY, ALFORDS, ALPINE HEIGHTS, APALACHICOLA,
ARGYLE, ARLINGTON, ASHBURN, AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK,
BAINBRIDGE, BARKER STORE, BAY CITY, BEACHTON, BELLVIEW,
BENEVOLENCE, BENNETT, BETHEL, BEVERLY, BLACKWOOD, BLAKELY,
BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE,
BROWNTOWN, BUCK SIDING, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL,
CAPITOLA, CARRABELLE, CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHAIRES,
CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY,
CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA, CLARKS MILL, CLARKSVILLE,
CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT,
COMMISSARY HILL, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTON, COTTONWOOD,
CROSSROADS, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALKEITH, DAVIS PARK,
DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILLON, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN,
DOUGLASVILLE, DOVEREL, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY,
ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, ENTERPRISE, EUCHEEANNA,
FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FORRESTER, FORT GADSDEN,
FORT GAINES, FRINK, GAMMAGE, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P,
GEORGETOWN, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GRAVES, HACODA,
HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN,
HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HILLIARDVILLE, HOBBY,
HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK,
ISABELLA, IVEYS MILL, JONES CROSSING, KILLEARN ESTATES,
KILLEARN LAKES, LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE,
LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN,
LYNN HAVEN, MACLAY STATE GARDENS, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE,
MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF,
MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P,
NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PALMYRA,
PANAMA CITY, PASCO, PECAN, PELHAM, PETERSON HILL, PINE PARK,
POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA, QUINCY, QUINCY AIRPORT,
RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE,
RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SCREAMER,
SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS,
SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE,
SPRINGVALE STATION, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET,
SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE,
THOMASVILLE, TIFTON, TILTON, TURNER CITY, UNION, WAKULLA SPRINGS,
WALKER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY,
WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, WORTH, AND YEOMANS.
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