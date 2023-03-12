THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 67 IN
EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST ALABAMA
HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON
LEON LIBERTY MADISON
WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
BAY CALHOUN GULF
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 24 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN DECATUR
DOUGHERTY EARLY GRADY
LEE MILLER MITCHELL
RANDOLPH SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABE SPRINGS, ADEL, ALBANY,
ALFORDS, ALMA, ALPINE HEIGHTS, APALACHICOLA, ARGYLE, ARLINGTON,
ASHBURN, ASHTON, AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN,
BARKER STORE, BARNEYVILLE, BAY CITY, BEACHTON, BELLVIEW,
BENEVOLENCE, BENNETT, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY, BLAKELY,
BLOUNTSTOWN, BLUE SPRINGS, BONIFAY, BOWENS MILL, BOYKIN,
BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BROWNTOWN,
BUCK SIDING, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA,
CAPPS, CARRABELLE, CASA BLANCO, CENTER RIDGE, CENTERVILLE,
CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHIPLEY,
CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA, CLARKS MILL, CLARKSVILLE,
CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT,
COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE,
COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT,
DALKEITH, DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILLON, DILLS, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE,
DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL, DRIFTON, DURHAM, EARLY CO A/P,
EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS,
ENTERPRISE, EUCHEEANNA, FAIRCHILD, FESTUS, FITZGERALD,
FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FIVE POINTS, FORRESTER, FORT GADSDEN,
FRINK, GAMMAGE, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS,
GROOVERVILLE, HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING,
HAWKINSTOWN, HEROD, HILLIARDVILLE, HOBBY, HOGGARD MILL,
HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOPEWELL, HOWARD CREEK,
IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT, KILLEARN ESTATES,
KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE,
LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOVETT, LYNN, LYNN HAVEN,
MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE,
MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF,
MONTICELLO, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN,
NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OAK GROVE, OCILLA, ODENA,
ORANGE HILL, PALMYRA, PANAMA CITY, PASCO, PELHAM, PETERSON HILL,
PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE,
PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA,
SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE,
SMITHVILLE, SNEADS, SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P,
SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, ST. MARKS,
STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON,
TILTON, TURNER CITY, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT,
WAKULLA SPRINGS, WALKER, WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE,
WESTWOOD, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WORTH,
AND YEOMANS.
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