Tornado Warning
GAC071-277-321-121845-
/O.NEW.KTAE.TO.W.0030.230312T1816Z-230312T1845Z/

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
Tornado Warning
National Weather Service Tallahassee FL
216 PM EDT Sun Mar 12 2023

The National Weather Service in Tallahassee has issued a

* Tornado Warning for...
  Northern Colquitt County in south central Georgia...
  Southwestern Tift County in south central Georgia...
  Southeastern Worth County in south central Georgia...

* Until 245 PM EDT.

* At 216 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado
  was located near Doerun, or 9 miles northwest of Moultrie, moving
  east at 45 mph.

  HAZARD...Tornado.

  SOURCE...Radar indicated rotation.

  IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without
           shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed.
           Damage to roofs, windows, and vehicles will occur.  Tree
           damage is likely.

* This dangerous storm will be near...
  Norman Park around 230 PM EDT.
  Omega around 235 PM EDT.

Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include
Crosland, New Elm, Minnesota, Sigsbee, Schley and Ticknor.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest
floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a
mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter
and protect yourself from flying debris.

&&

LAT...LON 3125 8394 3134 8393 3138 8356 3121 8363
TIME...MOT...LOC 1816Z 272DEG 38KT 3129 8385

TORNADO...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...<.75 IN

$$

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