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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 448 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT /11 PM CDT/ TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST ALABAMA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BERRIEN COLQUITT COOK THOMAS TIFT WORTH IN SOUTHWEST GEORGIA BAKER CALHOUN DECATUR DOUGHERTY EARLY GRADY MILLER MITCHELL SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ADEL, ALBANY, ALFORDS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ARLINGTON, AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARKER STORE, BARNEYVILLE, BEACHTON, BELLVIEW, BENNETT, BERRIEN CO A/P, BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BOYKIN, BRANCHVILLE, BROWNTOWN, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, CUBA, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DICKEY, DILLON, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, ENTERPRISE, EUCHEEANNA, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GAMMAGE, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GREGGS, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HAWKINSTOWN, HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, ISABELLA, IVEYS MILL, LACONTE, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, PASCO, PELHAM, PINE PARK, PINE VALLEY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY, WALKER, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, AND WILLIAMSBURG.
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