Action Recommended: Attend to information sources as described in the instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 117 IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON LAFAYETTE LEON LIBERTY MADISON TAYLOR WAKULLA IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BEN HILL BERRIEN BROOKS COLQUITT COOK IRWIN LANIER LOWNDES THOMAS TIFT TURNER WORTH IN SOUTHWEST GEORGIA GRADY THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ADAMS BEACH, ADEL, ALFORDS, ALMA, APALACHICOLA, ASHBURN, ASHTON, ATHENA, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BAY CITY, BEACHTON, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY, BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS, BOWENS MILL, BOYD, BRADFORDVILLE, BROOKS CO A/P, BUCELL JUNCTION, BUCK SIDING, BUCKVILLE, CABBAGE GROVE, CAIRO, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CARBUR, CARRABELLE, CASA BLANCO, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHULA, COOK CO A/P, COOKS HAMMOCK, COTTLE, COURTHOUSE, DAY, DILLON, DILLS, DIXIE, DRIFTON, ELPINO, EMPRESS, FESTUS, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORT GADSDEN, GAMMAGE, GORDY, GRADY CO A/P, GREGGS, GROOVERVILLE, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HILLIARDVILLE, HOBBY, HOPEWELL, IRWINVILLE, ISABELLA, JARROTT, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LITTMAN, LOVETT, MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MASSEE, MAYO, METCALF, MIDWAY, MONCRIEF, MONTICELLO, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, OCILLA, PASCO, PERRY, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK, SANTA CLARA, SOPCHOPPY, SPENCE AIRPORT, ST. MARKS, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TILTON, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WATERLOO, WEBER, WESTWOOD, WETUMPKA, AND WORTH.
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