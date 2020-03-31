Action Recommended: Attend to information sources as described in the instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 77 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 4 PM EDT /3 PM CDT/ THIS AFTERNOON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LEON LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BEN HILL COLQUITT IRWIN THOMAS TIFT IN SOUTHWEST GEORGIA GRADY THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABE SPRINGS, ASHTON, BEACHTON, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BOWENS MILL, BRADFORDVILLE, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAPEL, CAPITOLA, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHULA, CLARKSVILLE, DALKEITH, DILLON, DURHAM, ECONFINA, ELPINO, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FRINK, GRADY CO A/P, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, IRWINVILLE, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LITTMAN, LYNN HAVEN, MACLAY STATE GARDENS, MARYSVILLE, METCALF, MONCRIEF, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NIXON, OAK GROVE, OCILLA, ODENA, PANAMA CITY, PASCO, PINE PARK, PORT ST. JOE, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SPENCE AIRPORT, SUNSWEET, SWEETWATER, TALLAHASSEE, THOMASVILLE, TIFTON, WATERLOO, WESTWOOD, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
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