Action Recommended: Attend to information sources as described in the instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 140 IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT /4 PM CDT/ THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN BIG BEND OF FLORIDA FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON LEON LIBERTY MADISON WAKULLA IN THE FLORIDA PANHANDLE GULF IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BEN HILL BERRIEN BROOKS COLQUITT COOK IRWIN LANIER LOWNDES THOMAS TIFT TURNER WORTH IN SOUTHWEST GEORGIA BAKER CALHOUN DECATUR DOUGHERTY EARLY GRADY MILLER MITCHELL SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ADEL, ALBANY, ALFORDS, ALMA, APALACHICOLA, ARLINGTON, ASHBURN, ASHTON, AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BAY CITY, BEACHTON, BELLVIEW, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY, BLAKELY, BLUE SPRINGS, BOWENS MILL, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BUCK SIDING, CAIRO, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CARRABELLE, CASA BLANCO, CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHULA, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COURTHOUSE, CUBA, DALKEITH, DAVIS PARK, DECATUR CO A/P, DICKEY, DILLON, DILLS, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOUGLASVILLE, DRIFTON, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE, FAIRCHILD, FESTUS, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORT GADSDEN, GAMMAGE, GORDY, GRADY CO A/P, GREGGS, GROOVERVILLE, HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HAWKINSTOWN, HILLIARDVILLE, HOBBY, HOGGARD MILL, HONEYVILLE, HOPEWELL, HOWARD CREEK, IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOVETT, LYNN, MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEWTON, OAK GROVE, OCILLA, ODENA, PASCO, PELHAM, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, PORT ST. JOE, PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SEMINOLE STATE PARK, SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TILTON, TURNER CITY, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WALKER, WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, AND WORTH.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.