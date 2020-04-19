Action Recommended: Attend to information sources as described in the instructions
Issued by: Tallahassee - FL, US, National Weather Service,
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 125 IN EFFECT UNTIL 7 AM EDT /6 AM CDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA COFFEE DALE GENEVA HENRY HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA DIXIE FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON LAFAYETTE LEON LIBERTY MADISON TAYLOR WAKULLA IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BEN HILL BERRIEN BROOKS COLQUITT COOK IRWIN LANIER LOWNDES THOMAS TIFT TURNER WORTH IN SOUTHWEST GEORGIA BAKER CALHOUN CLAY DECATUR DOUGHERTY EARLY GRADY LEE MILLER MITCHELL QUITMAN RANDOLPH SEMINOLE TERRELL THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ABE SPRINGS, ADAMS BEACH, ADEL, ALBANY, ALFORDS, ALMA, ALPINE HEIGHTS, APALACHICOLA, ARGYLE, ARLINGTON, ASBURY, ASHBURN, ASHTON, ATHENA, AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARKER STORE, BARNEYVILLE, BATTENS CROSSROADS, BAY CITY, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE, BENNETT, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS, BONIFAY, BOWENS MILL, BOYD, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN, BUCELL JUNCTION, BUCK SIDING, BUCKVILLE, CABBAGE GROVE, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CARBUR, CARRABELLE, CASA BLANCO, CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA, CLARKS MILL, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKS HAMMOCK, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE, CROSS CITY, CROSS CITY AIRPORT, CROSSROADS, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DALKEITH, DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAY, DAYS CROSSROADS, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DICKEY, DILL, DILLON, DILLS, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL, DRIFTON, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE, ENTERPRISE, ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD, FESTUS, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FIVE POINTS, FORRESTER, FORT GADSDEN, FORT GAINES, FORT RUCKER, FRINK, GAMMAGE, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HILLIARDVILLE, HINES, HOBBY, HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOPEWELL, HOWARD CREEK, IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT, JONES CROSSING, JONESBORO, KEYTON, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LOVETT, LYNN, LYNN HAVEN, MABSON, MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, MASSEE, MAYHAW, MAYO, METCALF, MIDWAY, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO, MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OAK GROVE, OCILLA, ODENA, OLD TOWN, ORANGE HILL, OZARK, PALMYRA, PANAMA CITY, PASCO, PECAN, PELHAM, PERRY, PETERSON HILL, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS, SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TILTON, TURNER CITY, UNION, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WALKER, WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, WORTH, YELLOW JACKET, AND YEOMANS.
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