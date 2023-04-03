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TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 113

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

1050 AM EDT MON APR 3 2023

TORNADO WATCH 113 IS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

GAC007-019-027-037-061-071-075-087-095-099-131-173-185-201-205-

253-275-277-321-032100-

/O.NEW.KWNS.TO.A.0113.230403T1450Z-230403T2100Z/

GA

. GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

BAKER BERRIEN BROOKS

CALHOUN CLAY COLQUITT

COOK DECATUR DOUGHERTY

EARLY GRADY LANIER

LOWNDES MILLER MITCHELL

SEMINOLE THOMAS TIFT

WORTH

$$

ATTN...WFO...TAE...

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