TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 67
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
105 PM EDT SUN MAR 12 2023

TORNADO WATCH 67 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

GAC001-003-005-007-017-019-025-027-029-037-039-049-051-065-069-
071-075-087-095-099-101-109-127-131-155-161-173-177-179-183-185-
191-201-205-209-229-243-253-267-271-273-275-277-279-287-299-305-
309-321-130000-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0067.230312T1705Z-230313T0000Z/

GA
.    GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

APPLING              ATKINSON            BACON
BAKER                BEN HILL            BERRIEN
BRANTLEY             BROOKS              BRYAN
CALHOUN              CAMDEN              CHARLTON
CHATHAM              CLINCH              COFFEE
COLQUITT             COOK                DECATUR
DOUGHERTY            EARLY               ECHOLS
EVANS                GLYNN               GRADY
IRWIN                JEFF DAVIS          LANIER
LEE                  LIBERTY             LONG
LOWNDES              MCINTOSH            MILLER
MITCHELL             MONTGOMERY          PIERCE
RANDOLPH             SEMINOLE            TATTNALL
TELFAIR              TERRELL             THOMAS
TIFT                 TOOMBS              TURNER
WARE                 WAYNE               WHEELER
WORTH
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