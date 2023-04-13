THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 133 IN
EFFECT UNTIL 2 PM EDT /1 PM CDT/ THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON
LEON LIBERTY WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
BAY CALHOUN GULF
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
COLQUITT THOMAS
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER DECATUR EARLY
GRADY MILLER MITCHELL
SEMINOLE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,
ABE SPRINGS, ALMA, ALPINE HEIGHTS, APALACHICOLA, ARGYLE, ASBURY,
AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BATTENS CROSSROADS,
BAY CITY, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BENNETT, BETHEL, BEVERLY,
BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BONIFAY,
BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN,
BUCK SIDING, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA,
CAPPS, CARRABELLE, CASA BLANCO, CENTER RIDGE, CENTERVILLE,
CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY,
CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS,
COBB CROSSROADS, COLQUITT, COOKTOWN, COTTON, COTTONWOOD,
CRYSTAL LAKE, CUBA, DALEVILLE, DALKEITH, DAVIS PARK,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P,
DILL, DILLON, DILLS, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN,
DOUGLASVILLE, DRIFTON, DURHAM, EARLY CO A/P, ECONFINA,
ELMODEL WMA, ELPINO, ENTERPRISE, ENTERPRISE,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD,
FESTUS, FIVE POINTS, FORT GADSDEN, FORT RUCKER, FRINK, GANER,
GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, HACODA,
HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HAWKINSTOWN, HEADLAND,
HEADLAND MUNICIPAL A/P, HILLIARDVILLE, HOGGARD MILL,
HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, IVEYS MILL,
JARROTT, KEYTON, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LAWRENCEVILLE,
LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN,
LYNN HAVEN, MABSON, MACLAY STATE GARDENS, MALONE, MARIANNA,
MARYSVILLE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF,
MONTICELLO, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NEW HOPE, NEWTON,
NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, OZARK, PANAMA CITY, PASCO,
PELHAM, PINE PARK, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY,
QUINCY AIRPORT, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS,
RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SCREAMER,
SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, SOPCHOPPY,
SPENCE AIRPORT, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SWEETWATER,
TALLAHASSEE, THOMASVILLE, TILTON, WAKULLA SPRINGS,
WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
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