TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 133
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
540 AM CDT THU APR 13 2023

TORNADO WATCH 133 IS IN EFFECT UNTIL 100 PM CDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

GAC007-071-087-099-131-201-205-253-275-131800-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0133.230413T1040Z-230413T1800Z/

GA
.    GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

BAKER                COLQUITT            DECATUR
EARLY                GRADY               MILLER
MITCHELL             SEMINOLE            THOMAS
$$

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