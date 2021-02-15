TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 8
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
300 PM EST MON FEB 15 2021

TORNADO WATCH 8 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EST FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

GAC003-005-017-019-025-027-039-049-065-069-071-075-081-091-093-
101-155-161-173-177-185-209-229-235-243-261-271-273-275-277-287-
299-307-309-315-321-160300-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0008.210215T2000Z-210216T0300Z/

GA
.    GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

ATKINSON             BACON               BEN HILL
BERRIEN              BRANTLEY            BROOKS
CAMDEN               CHARLTON            CLINCH
COFFEE               COLQUITT            COOK
CRISP                DODGE               DOOLY
ECHOLS               IRWIN               JEFF DAVIS
LANIER               LEE                 LOWNDES
MONTGOMERY           PIERCE              PULASKI
RANDOLPH             SUMTER              TELFAIR
TERRELL              THOMAS              TIFT
TURNER               WARE                WEBSTER
WHEELER              WILCOX              WORTH
$$

React to this story:

0
0
0
0
0

Tags

Trending Video

Recommended for you