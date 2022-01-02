TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 9 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 215 PM EST SUN JAN 2 2022 TORNADO WATCH 9 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EST FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GAC007-017-019-023-027-037-061-071-075-081-087-091-093-095-099- 107-131-153-155-167-175-177-193-197-201-205-209-225-235-239-243- 249-253-259-261-271-273-275-277-279-283-287-289-307-309-315-319- 321-030200- /O.NEW.KWNS.TO.A.0009.220102T1915Z-220103T0200Z/ GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BAKER BEN HILL BERRIEN BLECKLEY BROOKS CALHOUN CLAY COLQUITT COOK CRISP DECATUR DODGE DOOLY DOUGHERTY EARLY EMANUEL GRADY HOUSTON IRWIN JOHNSON LAURENS LEE MACON MARION MILLER MITCHELL MONTGOMERY PEACH PULASKI QUITMAN RANDOLPH SCHLEY SEMINOLE STEWART SUMTER TELFAIR TERRELL THOMAS TIFT TOOMBS TREUTLEN TURNER TWIGGS WEBSTER WHEELER WILCOX WILKINSON WORTH
breaking
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.