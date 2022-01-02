TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 9
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
215 PM EST SUN JAN 2 2022

TORNADO WATCH 9 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EST FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

GAC007-017-019-023-027-037-061-071-075-081-087-091-093-095-099-
107-131-153-155-167-175-177-193-197-201-205-209-225-235-239-243-
249-253-259-261-271-273-275-277-279-283-287-289-307-309-315-319-
321-030200-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0009.220102T1915Z-220103T0200Z/

GA
.    GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

BAKER                BEN HILL            BERRIEN
BLECKLEY             BROOKS              CALHOUN
CLAY                 COLQUITT            COOK
CRISP                DECATUR             DODGE
DOOLY                DOUGHERTY           EARLY
EMANUEL              GRADY               HOUSTON
IRWIN                JOHNSON             LAURENS
LEE                  MACON               MARION
MILLER               MITCHELL            MONTGOMERY
PEACH                PULASKI             QUITMAN
RANDOLPH             SCHLEY              SEMINOLE
STEWART              SUMTER              TELFAIR
TERRELL              THOMAS              TIFT
TOOMBS               TREUTLEN            TURNER
TWIGGS               WEBSTER             WHEELER
WILCOX               WILKINSON           WORTH

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