TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 22

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

335 PM EST THU JAN 12 2023

TORNADO WATCH 22 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EST FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

GAC007-027-037-061-071-087-095-099-131-177-201-205-239-243-253-

273-275-277-287-321-130200-

/O.NEW.KWNS.TO.A.0022.230112T2035Z-230113T0200Z/

GA

. GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

BAKER BROOKS CALHOUN

CLAY COLQUITT DECATUR

DOUGHERTY EARLY GRADY

LEE MILLER MITCHELL

QUITMAN RANDOLPH SEMINOLE

TERRELL THOMAS TIFT

TURNER WORTH

$$

ATTN...WFO...TAE...

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