Action Recommended
Attend to information sources as described in the instructions
Issued By
Tallahassee - FL, US, National Weather Service
Affected Area
Colquitt County
Description
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 491 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN BIG BEND, FLORIDA: DIXIE, LAFAYETTE, MADISON, TAYLOR. IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA: BERRIEN, BROOKS, COLQUITT, COOK, LANIER, LOWNDES.
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAMS BEACH, ADEL, ATHENA, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BERRIEN CO A/P, BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS, BOYD, BROOKS CO A/P, BUCELL JUNCTION, BUCKVILLE, CABBAGE GROVE, CARBUR, CHERRY LAKE, COOK CO A/P, COOKS HAMMOCK, COTTLE, COURTHOUSE, CROSS CITY, CROSS CITY AIRPORT, DAY, DIXIE, EMPRESS, GREGGS, GROOVERVILLE, HANSON, HINES, HOPEWELL, JONESBORO, LACONTE, LAKELAND, LOVETT, MADISON, MASSEE, MAYO, MIDWAY, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, OLD TOWN, PERRY, PINE VALLEY, PINETTA, QUITMAN, SPENCE AIRPORT, TEETERVILLE, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WEBER, AND YELLOW JACKET.
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