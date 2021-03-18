WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 39
NATIONAL WEATHER SERVICE TALLAHASSEE FL
1003 AM EDT THU MAR 18 2021

FLC029-037-039-065-067-073-077-079-123-129-GAC007-017-019-027-071-
075-087-095-131-155-173-177-185-205-275-277-287-321-181700-
/O.CON.KTAE.TO.A.0039.000000T0000Z-210318T1700Z/

TORNADO WATCH 39 REMAINS VALID UNTIL 1 PM EDT THIS AFTERNOON FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN BIG BEND FLORIDA

DIXIE                 FRANKLIN              GADSDEN
JEFFERSON             LAFAYETTE             LEON
LIBERTY               MADISON               TAYLOR
WAKULLA

IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL GEORGIA

BEN HILL              BERRIEN               BROOKS
COLQUITT              COOK                  IRWIN
LANIER                LOWNDES               THOMAS
TIFT                  TURNER                WORTH

IN SOUTHWEST GEORGIA

BAKER                 DECATUR               DOUGHERTY
GRADY                 LEE                   MITCHELL

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ADAMS BEACH, ADEL, ALBANY,
ALFORDS, ALMA, APALACHICOLA, ASHBURN, ASHTON, ATHENA, AUSMAC,
BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BAY CITY, BEACHTON,
BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY, BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS,
BOWENS MILL, BOYD, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P,
BUCELL JUNCTION, BUCK SIDING, BUCKVILLE, CABBAGE GROVE, CAIRO,
CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CARBUR, CARRABELLE, CASA BLANCO,
CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHULA,
COOK CO A/P, COOKS HAMMOCK, COTTLE, COTTON, COURTHOUSE,
CROSS CITY, CROSS CITY AIRPORT, DAY, DECATUR CO A/P, DILLON,
DILLS, DIXIE, DRIFTON, EAST ALBANY, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS,
FESTUS, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORRESTER,
FORT GADSDEN, GAMMAGE, GORDY, GRADY CO A/P, GREGGS, GROOVERVILLE,
HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HAWKINSTOWN,
HILLIARDVILLE, HINES, HOBBY, HOGGARD MILL, HOPEWELL, IRWINVILLE,
ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT, JONESBORO, KILLEARN ESTATES,
KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LEESBURG, LITTMAN,
LOCKETT CROSSING, LOVETT, LYNN, MACLAY STATE GARDENS, MADISON,
MASSEE, MAYO, METCALF, MIDWAY, MILFORD, MITCHELL CO A/P,
MONCRIEF, MONTICELLO, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN,
NASHVILLE, NEWTON, OCILLA, OLD TOWN, PALMYRA, PASCO, PELHAM,
PERRY, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, PRETORIA, QUEENSLAND,
QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS,
SANTA CLARA, SMITHVILLE, SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P,
SPENCE AIRPORT, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER,
SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE,
THOMASVILLE, TIFTON, TILTON, TURNER CITY, VALDOSTA,
VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WALKER, WATERLOO,
WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA, WORTH,
AND YELLOW JACKET.

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