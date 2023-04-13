WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 133
NATIONAL WEATHER SERVICE TALLAHASSEE FL
1047 AM EDT THU APR 13 2023
ALC031-045-061-067-069-FLC037-039-065-073-077-129-GAC007-071-087-
099-131-201-205-253-275-131800-
/O.CON.KTAE.TO.A.0133.000000T0000Z-230413T1800Z/
TORNADO WATCH 133 REMAINS VALID UNTIL 2 PM EDT /1 PM CDT/ THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON
LEON LIBERTY WAKULLA
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
COLQUITT THOMAS
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER DECATUR EARLY
GRADY MILLER MITCHELL
SEMINOLE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,
ALMA, APALACHICOLA, ASBURY, AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE,
BATTENS CROSSROADS, BAY CITY, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BETHEL,
BEVERLY, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BOYKIN,
BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROWNS CROSSROADS, BUCK SIDING,
CAIRO, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CARRABELLE, CASA BLANCO,
CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE,
COLQUITT, COOKTOWN, COTTON, COTTONWOOD, CUBA, DALEVILLE,
DAVIS PARK, DECATUR CO A/P, DILL, DILLON, DILLS,
DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DRIFTON,
EARLY CO A/P, ELMODEL WMA, ELPINO, ENTERPRISE, ENTERPRISE,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD, FESTUS,
FORT GADSDEN, FORT RUCKER, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P,
GRADY CO A/P, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD,
HAWKINSTOWN, HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HILLIARDVILLE,
HOGGARD MILL, IVEYS MILL, JARROTT, KEYTON, KILLEARN ESTATES,
KILLEARN LAKES, LAWRENCEVILLE, LITTLE HOPE, LITTMAN,
LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, MABSON, MACLAY STATE GARDENS,
MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO,
MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NEWTON, OZARK, PASCO, PELHAM,
PINE PARK, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RED STORE CROSSROADS,
RIVERTURN, SANTA CLARA, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SOPCHOPPY,
SPENCE AIRPORT, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SWEETWATER,
TALLAHASSEE, THOMASVILLE, TILTON, WAKULLA SPRINGS,
WEST BAINBRIDGE, AND WETUMPKA.
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