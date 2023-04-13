WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 133

NATIONAL WEATHER SERVICE TALLAHASSEE FL

1047 AM EDT THU APR 13 2023

ALC031-045-061-067-069-FLC037-039-065-073-077-129-GAC007-071-087-

099-131-201-205-253-275-131800-

/O.CON.KTAE.TO.A.0133.000000T0000Z-230413T1800Z/

TORNADO WATCH 133 REMAINS VALID UNTIL 2 PM EDT /1 PM CDT/ THIS

AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN SOUTHEAST ALABAMA

COFFEE DALE GENEVA

HENRY HOUSTON

IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN BIG BEND FLORIDA

FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON

LEON LIBERTY WAKULLA

IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL GEORGIA

COLQUITT THOMAS

IN SOUTHWEST GEORGIA

BAKER DECATUR EARLY

GRADY MILLER MITCHELL

SEMINOLE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,

ALMA, APALACHICOLA, ASBURY, AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE,

BATTENS CROSSROADS, BAY CITY, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BETHEL,

BEVERLY, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BOYKIN,

BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROWNS CROSSROADS, BUCK SIDING,

CAIRO, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CARRABELLE, CASA BLANCO,

CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE,

COLQUITT, COOKTOWN, COTTON, COTTONWOOD, CUBA, DALEVILLE,

DAVIS PARK, DECATUR CO A/P, DILL, DILLON, DILLS,

DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DRIFTON,

EARLY CO A/P, ELMODEL WMA, ELPINO, ENTERPRISE, ENTERPRISE,

ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD, FESTUS,

FORT GADSDEN, FORT RUCKER, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P,

GRADY CO A/P, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD,

HAWKINSTOWN, HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HILLIARDVILLE,

HOGGARD MILL, IVEYS MILL, JARROTT, KEYTON, KILLEARN ESTATES,

KILLEARN LAKES, LAWRENCEVILLE, LITTLE HOPE, LITTMAN,

LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, MABSON, MACLAY STATE GARDENS,

MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO,

MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NEWTON, OZARK, PASCO, PELHAM,

PINE PARK, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RED STORE CROSSROADS,

RIVERTURN, SANTA CLARA, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SOPCHOPPY,

SPENCE AIRPORT, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SWEETWATER,

TALLAHASSEE, THOMASVILLE, TILTON, WAKULLA SPRINGS,

WEST BAINBRIDGE, AND WETUMPKA.

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