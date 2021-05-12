Severe Thunderstorm Watch
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 168
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
815 AM EDT WED MAY 12 2021
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 168 IS IN EFFECT UNTIL 200 PM EDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
GAC007-019-027-037-061-071-075-087-095-099-131-173-185-201-205-
253-275-277-321-121800-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0168.210512T1215Z-210512T1800Z/
GA
. GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE
BAKER BERRIEN BROOKS
CALHOUN CLAY COLQUITT
COOK DECATUR DOUGHERTY
EARLY GRADY LANIER
LOWNDES MILLER MITCHELL
SEMINOLE THOMAS TIFT
WORTH
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.