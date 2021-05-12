Severe Thunderstorm Watch

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 168
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
815 AM EDT WED MAY 12 2021

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 168 IS IN EFFECT UNTIL 200 PM EDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

GAC007-019-027-037-061-071-075-087-095-099-131-173-185-201-205-
253-275-277-321-121800-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0168.210512T1215Z-210512T1800Z/

GA
.    GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

BAKER                BERRIEN             BROOKS
CALHOUN            CLAY                  COLQUITT
COOK                 DECATUR            DOUGHERTY
EARLY                GRADY                LANIER
LOWNDES           MILLER               MITCHELL
SEMINOLE           THOMAS             TIFT
WORTH

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